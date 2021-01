Nikkei opnieuw lager door vrees noodtoestand Tokio

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw lager gesloten. De vrees dat de Japanse regering later deze week de noodtoestand zal uitroepen in de hoofdstad Tokio bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers. Ook werd gewacht op de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia, waar bepaald wordt of de Democraten naast een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden ook een meerderheid in de Senaat krijgen.