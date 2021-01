In fastfoodrestaurant McDonald’s aan Hoogveen in het Groningse Stadskanaal heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Rond 04.50 uur brak de brand uit, ongeveer anderhalf uur later was die onder controle. De brandweer, die met diverse voertuigen is uitgerukt, verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Brandweermannen krijgen daarbij hulp van een kraan.