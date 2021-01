RIVM komt met weekcijfers: aantal besmettingen weer iets lager

In de afgelopen week zijn weer minder coronabesmettingen aan het licht gekomen dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag het precieze aantal bekend in een wekelijks rapport. De cijfers kunnen mogelijk meer inzicht geven in de effecten van de lockdown, die op 15 december inging om het virus te beteugelen.