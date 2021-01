Trump en Biden op campagne in Georgia voor Senaatsverkiezingen

Scheidend Amerikaans president Donald Trump en aankomend president Joe Biden voeren maandag allebei druk campagne in de zuidelijke staat Georgia, waar dinsdag de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen plaatsvindt. Als de Democraten de twee Senaatszetels van Georgia niet weten te veroveren, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en zal Biden in de komende jaren van hen afhankelijk zijn voor het goedkeuren van wetgeving en benoemingen.