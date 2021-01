De politie heeft maandagavond in de omgeving van Den Haag een hardrijder betrapt. De ‘raket’ zoals de politie het noemt, passeerde tijdens een videosurveillance met een gemiddelde snelheid van 216 kilometer per uur, daar waar 130 was toegestaan. De bestuurder is staande gehouden. Hij moest direct zijn rijbewijs inleveren.