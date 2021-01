Coronazorgen oorzaak van negatieve jaarstart Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met flinke minnen gesloten. Waar voorbeurs het sentiment nog uitstekend leek, maakte onzekerheid zich meester van beleggers. Oplopende uitbraken van het coronavirus en strengere maatregelen in verschillende landen zouden het economische herstel wereldwijd flink dwars kunnen zitten, zo is de vrees. Ook wordt gekeken naar de tweede ronde van de senaatsverkiezingen in Georgia, waar bepaald wordt of de Democraten het naast in het Huis van Afgevaardigden ook voor het zeggen krijgen in de Senaat in Washington.