De inreisverboden voor reizigers die vanuit Europa, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië de Verenigde Staten in willen, moeten worden opgeheven. Die oproep heeft een groep die voor de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen lobbyt gedaan in een brief aan vicepresident Mike Pence. Ze willen dat reizigers uit die gebieden de VS weer in mogen als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen.