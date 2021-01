10 jaar cel geëist voor insteken op nieuwe partner ex-vrouw

Tegen de 59-jarige Adriaan V. uit Stolwijk is maandag een celstraf van tien jaar geëist voor het bijna doodsteken van de nieuwe partner van zijn ex-vrouw. Het slachtoffer werd in zijn slaap verrast door de verdachte. Hij werd zeker tien keer geslagen of gestoken met een mes. Het Openbaar Ministerie spreekt van een poging tot moord.