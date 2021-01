Willem Jonkers: vliegend schakeltje in het Koninkrijk

Jarenlang vroeg Willem Jonkers zich af wat nu eigenlijk zijn echte paspoort was: het Zuid-Afrikaanse of het Nederlandse. Totdat hij tot geloof kwam. „Toen zag ik dat mijn identiteit in Christus ligt.” Nu vliegt hij voor MAF over Papoea en is hij zendingswerker in de cockpit. „Ook het sleutelen aan vliegtuigen is gericht op de uitbreiding van Gods Koninkrijk.”