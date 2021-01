Poolse supermarkten winkels blijven 24 uur per dag bewaakt

De Poolse supermarkten in Aalsmeer en Beverwijk die in december doelwit waren van een explosie worden 24 uur per dag bewaakt totdat meer duidelijk is over het verband tussen de explosies. De burgemeester van Aalsmeer zet de bewaking door tot het rechercheonderzoek van de politie naar alle ontploffingen bij Poolse supermarkten vordert, laat hij via zijn woordvoerster weten.