Beurzen Wall Street beginnen iets lager aan 2021

De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn de eerste handelsdag van 2021 met kleine minnen begonnen. Daarmee zetten ze de trend van vorige maand niet voort. Handelaren zijn positief gestemd nu er in steeds meer landen wordt gevaccineerd tegen het coronavirus, maar tegelijkertijd komen er uit veel landen ook berichten over strengere of verlengde lockdownmaatregelen. Ook waren er beter dan verwachte cijfers over de industrie in Azië en Europa.