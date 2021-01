Verdwijning Alibaba-topman Jack Ma leidt tot speculaties

Op sociale media wordt driftig gespeculeerd over de verdwijning van multimiljardair Jack Ma, de topman van het Chinese webwinkelconcern Alibaba. Ma is al sinds eind oktober niet meer in het openbaar gezien. De speculaties groeiden sinds hij niet kwam opdagen voor een tv-serie waarin hij jureerde. Tegelijkertijd draaien Chinese toezichthouders de duimschroeven aan op zijn bedrijven.