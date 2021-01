Twee aanhoudingen na vierde avond van onrust in Coevorden

In Coevorden zijn twee automobilisten aangehouden nadat ze zondagavond „al toeterend” door Coevorden reden. Dat laat een woordvoerder van de gemeente weten. In Coevorden is het in de wijk Poppenhare sinds de jaarwisseling al meerdere dagen onrustig. De gemeente gaat met de buurtbewoners in gesprek over de ongeregeldheden.