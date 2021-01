VS scherpen sancties aan voor gaspijpleiding Nord Stream 2

De Verenigde Staten hebben hun sancties aangescherpt tegen bedrijven en investeerders die zijn betrokken bij de aanleg van de gaspijplijn Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt. Washington is tegen de pijpleiding omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Daarnaast willen de VS dat Europa Amerikaans aardgas gaat afnemen.