‘Shell meest verhandelde aandeel in 2020’

Het aandeel van olie- en gasconcern Shell is in 2020 het meest door particuliere beleggers verhandeld. Dat meldt BinckBank op basis van een overzicht van de transacties van beleggers bij de bank over de afgelopen twaalf maanden. Ook in aandelen van ING en biotechnoloog Galapagos werd veel gehandeld. Op de Amerikaanse markten was Tesla favoriet en in Europa vonden de meeste transacties plaats in Air France-KLM.