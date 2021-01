Britse inlichtingenofficier Slag om Arnhem overleden

Veteraan en VN-diplomaat Brian Urquhart is in het weekeinde op 101-jarige leeftijd overleden. Urquhart was in de Tweede Wereldoorlog inlichtingenofficier. Hij waarschuwde de Britse legerbevelhebbers in 1944 dat de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden te ambitieus was en dat de Slag om Arnhem niet zou gaan lukken, maar zijn advies werd in de wind geslagen. Na de oorlog trad Urquhart in dienst bij de Verenigde Naties, waarvan hij uiteindelijk onder-secretaris-generaal werd.