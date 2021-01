Franse regiochef noemt trage vaccinaties schandaal

De president van de Franse regio Grand Est, Jean Rottner, noemt de in zijn ogen trage vaccinatie in het land „een staatsschandaal”. Rottner stelt dat het regeringsbeleid net als eerder met mondmaskers en coronatests volkomen faalt. Ook vindt hij dat de regering weer onvoorbereid en onverantwoordelijk handelt. Zijn regio is relatief zwaar getroffen door het coronavirus. Frankrijk had aan het begin van dit jaar volgens het gezondheidsministerie 516 mensen ingeënt tegen het gevreesde virus.