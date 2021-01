Bruno Bruins benoemd tot commissaris vaccininstituut Intravacc

Oud-minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek. Bruins is momenteel interim-bestuursvoorzitter van de Haagse vervoerder HTM. In maart vorig jaar trad Bruins af als minister, nadat hij in een coronadebat in de Tweede Kamer onwel was geworden.