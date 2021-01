Amsterdamse beurs start 2021 met stevige winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met optimisme begonnen aan 2021. Ook de andere Europese beurzen stonden stevig in het groen. Het nieuwe jaar staat vooral in het teken van de vaccinatiecampagnes tegen corona. Nu steeds meer landen beginnen met het vaccineren tegen het longvirus, hopen beleggers dat de wereldwijde economie verder zal herstellen van de coronacrisis.