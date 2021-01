Column: Karel Knal

Oudjaarsnacht verliep rustiger dan gedacht, aldus een opgeluchte minister in het vroege nieuwsbulletin van

1 januari. Vuurwerkbeleid en -verbod, alsmede het beroep op gezond verstand en burgerfatsoen wierpen hun vruchten af. Mooi staaltje van positief denken! Later moest dit optimisme ietsje worden bijgesteld. Daarna nog ietsje. Op de vraag of het vuurwerkverbod definitief wordt, kon de matineuze bewindsman nog niets zeggen. Begrijpelijk: de verkiezingen naderen.