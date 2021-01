‘Damrak begint hoger aan eerste beursweek 2021’

De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag naar verwachting hoger beginnen aan de eerste week van 2021. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters in het groen te openen. Het nieuwe jaar staat vooral in het teken van de vaccinatiecampagnes tegen corona. Nu steeds meer landen beginnen met het vaccineren tegen het longvirus, groeit het optimisme dat de wereldwijde handel verder zal aantrekken. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen en mogelijke strengere maatregelen om het virus in te dammen, zorgen daarbij op korte termijn voor enige terughoudendheid.