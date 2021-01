Nikkei begint 2021 lager door coronazorgen Tokio

De Japanse aandelenbeurs is maandag met verlies begonnen aan het nieuwe jaar. De vrees voor strengere coronamaatregelen in Tokio om de stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad te stoppen, zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio begonnen met winsten aan 2021 dankzij een verdere groei van de Chinese industrie in december.