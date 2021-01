Duizenden uitnodigingen voor eerste vaccinaties de deur uit

Duizenden medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag via hun werkgevers een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het inenten begint vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, de overige GGD-regio’s op 15 januari.