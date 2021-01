Uitspraak over uitlevering WikiLeaks-oprichter Assange aan VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange hoort maandag of hij uitgeleverd kan worden aan de Verenigde Staten. Een rechtbank in de Britse hoofdstad Londen doet daar in de loop van de ochtend uitspraak over. Als die groen licht geeft voor de uitlevering van Assange, heeft minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel daar het laatste woord over.