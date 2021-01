GGD’en starten eerder met vaccineren zorgmedewerkers

De GGD’en beginnen eerder met het vaccineren van zorgmedewerkers. In heel Nederland kunnen vanaf 15 januari vaccinaties worden gehaald. Dat is drie dagen eerder dan gepland. „Vanaf het begin was ons uitgangspunt: zo snel mogelijk zorgvuldig starten. Iedereen werkte tijdens de feestdagen keihard door en we kunnen gelukkig nu verantwoord vervroegen”, aldus André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de koepel van alle GGD’en.