Deskundigen bestrijden claim Trump over aantal coronadoden VS

Een bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat het aantal coronadoden in de Verenigde Staten zwaar overdreven zou zijn, is hem op scherpe kritiek komen te staan van vooraanstaande gezondheidsfunctionarissen. Onder anderen topimmunoloog Anthony Fauci en de militaire gezondheidsfunctionaris Jerome Adams bestreden de beweringen van de scheidend president, onder wiens bewind zeker 350.000 personen in de Verenigde Staten stierven aan de gevolgen van Covid-19.