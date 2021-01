De brand bij een onbemand tankstation in Den Haag is onder controle. Het vuur brak zaterdagavond uit in een gebouwtje met onder meer de technische ruimte en het kantoorgedeelte van het pompstation. De pompen zelf liepen volgens de brandweer geen gevaar, maar ze werden uit voorzorg wel uitgeschakeld. Bij de brand aan de Machiel Vrijenhoeklaan kwam veel rook vrij, maar de rook is inmiddels sterk afgenomen, aldus de brandweer.