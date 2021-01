FNV wil onderzoek naar ‘schokkend’ incident in gevangenis

Vakbond FNV wil een onderzoek naar een incident in de penitentiaire inrichting in Nieuwegein waarbij vrijdag twee bewakers ernstig gewond raakten. Dat heeft Yntse Koenen, bestuurder FNV-Justitie en Veiligheid bevestigd naar aanleiding van een bericht van het AD. Volgens de vakbond heeft een gevangene hete olie over een bewaker gegooid en hij stak een andere bewaker met een scherp voorwerp. Beide bewakers moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.