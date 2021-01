Transporteurs merken nog geen brexitproblemen

Transporteurs en bedrijven die veel internationaal zaken doen merken nog weinig van de nieuwe douaneformaliteiten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dat komt vooral omdat het in het weekend na de jaarwisseling nog heel erg rustig is in het vrachtverkeer. Als de brexit problemen zou opleveren wordt dat pas vanaf maandag duidelijk, want dan zal waarschijnlijk weer sprake zijn van een normale drukte.