NU’91: wanneer is nu wie in de zorg aan de beurt voor vaccinatie?

Het kabinet heeft besloten om zorgprofessionals in de ziekenhuizen toe te voegen aan de groep die zich als eerste kan laten vaccineren. NU’91 (belangenbehartiger zorgprofessionals) is hier blij mee, maar stelt ook vragen. Voorzitter Stella Salden: „Door dit nieuwe besluit is het voor ons niet meer duidelijk wanneer zorgprofessionals in andere sectoren aan de beurt zijn. Het coronavaccin moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor alle zorgprofessionals.”