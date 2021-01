‘Nissan wil aanwezigheid in Europa verkleinen’

Het Japanse autoconcern Nissan gaat naar verluidt zijn aanwezigheid in Europa verder verkleinen. Volgens ingewijden van de Japanse krant Yomiuri Shimbun wordt er achter de schermen gewerkt aan het afbouwen van de distributielijnen in dertig landen. Een Spaanse fabriek in Ávila zou daarnaast worden omgebouwd tot magazijn. Ook zou Nissan bepaalde verkoopactiviteiten in Europa voortaan willen uitbesteden aan alliantiepartner Renault.