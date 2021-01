Bangkok sluit discotheken en massagesalons vanwege coronagolf

De autoriteiten in Bangkok hebben besloten dat de bars, discotheken, restaurants en massagesalons voorlopig moeten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook is de verkoop van alcohol komende tijd verboden in de Thaise hoofdstad. Tot november bleef het Zuidoost-Aziatische land relatief gespaard door de pandemie, maar sindsdien is het totale aantal besmettingsgevallen in korte tijd bijna verdubbeld.