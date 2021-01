Gommers: eerder zorgpersoneel vaccineren is geweldig nieuws

„Geweldig! Dit is enorm belangrijk. Zo zijn we beter voorbereid op wat er de komende maand mogelijk staat te gebeuren.” Zo reageert Diederik Gommers op de mededeling van het kabinet om medewerkers in de acute zorg zo snel mogelijk te gaan vaccineren. Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, had daar samen met anderen ook al op aangedrongen.