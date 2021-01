Bijbelvereniging: Vraag naar Bijbels neemt toe

In Nederland is er wel degelijk vraag naar zingeving én naar Bijbels, ontdekte Ad van Leeuwen. De penningmeester van de Bijbelvereniging kreeg met Kerst via de site ”Vragen over Geloven” 42 aanvragen voor een Bijbel. In totaal zijn er vorig jaar meer dan 100.000 Bijbels en bemoedigingsboekjes besteld bij de vereniging.