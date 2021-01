Carbidschieters Joure over schade aan hotel: het ging per ongeluk

De twaalf mannen die zich vrijdag bij de politie meldden na een incident met een carbidkanon in Joure hebben verklaard dat dat per ongeluk is gebeurd. Het carbidkanon dat zij meesleepten ging af bij een hotel dat door de klap enorme schade opliep. De twaalf zijn verhoord en mochten daarna naar huis, in afwachting van verdere stappen.