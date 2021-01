Waarde bitcoin schurkt tegen de 30.000 dollar aan

De digitale valuta bitcoin is sinds de jaarwisseling verder in waarde gestegen. Volgens Coinmarketcap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld, werd de bitcoin zaterdagochtend verhandeld voor een recordwaarde van ongeveer 29.800 dollar per stuk. Mogelijk breekt de koers nog dit weekend door de grens van 30.000 dollar.