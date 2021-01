Een automobiliste is vrijdagavond bij het Brabantse Erp met haar auto terechtgekomen in de Zuid-Willemsvaart. Duikers van de brandweer haalden haar uit de auto en pasten reanimatie toe, waarna ze in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Daar is het slachtoffer later overleden. Hoe het kon dat de vrouw het water in reed, is niet duidelijk.