‘Coronacrisis dreigt kwetsbare groepen aan de kant te zetten’

Kwetsbare groepen in de samenleving, bijvoorbeeld mensen met onzeker werk, zijn door de coronacrisis in een nog minder goede positie terechtgekomen. Daarvoor vraagt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aandacht in een interview met De Telegraaf. Volgens hem is het belangrijk dat hier snel wat aan wordt gedaan.