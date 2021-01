Sunweb: boek volgende zomervakantie bij concurrent

Reisorganisatie Sunweb is zaterdag met een opmerkelijke reclamecampagne begonnen om aandacht te vragen voor de crisis in de reisbranche. Het concern roept consumenten in paginagrote advertenties in De Telegraaf en het AD op om hun vakantie voor de zomer bij concurrenten als TUI, D-reizen of Corendon te boeken. Daarmee wil Sunweb naar eigen zeggen aangeven dat elke boeking op dit moment telt voor de sector.