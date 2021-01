Ds. Kleiberg (HHK) jubileert: Juist ‘verhaaltjes’ blijven hangen

Sommigen noemen hem een verhaaltjesdominee – dat weet ds. N. P. J. Kleiberg wel. Maar in de veertig jaar dat hij nu predikant is, heeft de jubilaris vaak gemerkt dat voorbeelden blijven hangen, juist bij de kinderen. „Waarom zou de Heere Jezus zoveel ‘verhaaltjes’ hebben verteld: over een herder, over een mosterdzaadje, over een schaap dat verloren was?”