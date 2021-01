Segers: prostitutiewet wordt gefrustreerd door politieke belangen

Het aanscherpen van wetgeving voor prostitutie wordt “gefrustreerd door mensen met zakelijke en politieke belangen”, zegt CU-leider Gert-Jan Segers in een interview met het Nederlands Dagblad. Een wetsvoorstel van het kabinet is een jaar na aankondiging nog steeds niet naar de Tweede Kamer gestuurd, en een andere initiatiefwet van de ChristenUnie, de PvdA en de SP ligt al lange tijd onbehandeld in de Eerste Kamer.