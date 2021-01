Nederlaag bondgenoten Trump over toewijzing verkiezingszege

De aanhangers van president Donald Trump in de Republikeinse partij hebben bij een federale rechter een nederlaag geleden in hun strijd om de benoeming van de verkozen president Joe Biden ongedaan te maken. De Republikeinen onder aanvoering van afgevaardigde Louie Gohmert uit de staat Texas wilden vice-president Mike Pence via de rechter dwingen dat hij zich moet inspannen om president Trump uit te roepen tot winnaar van de verkiezingen bij een speciale vergadering in het Amerikaanse Congres. De rechter heeft de zaak afgewezen.