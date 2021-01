Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk mogen Turkije voorlopig niet meer in. Vijftien reizigers vanuit het VK bleken de meer besmettelijke variant van het coronavirus onder de leden te hebben. De Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zei vrijdag dat de vijftien in quarantaine zijn gegaan, evenals mensen met wie ze in contact zijn geweest.