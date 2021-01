Dode gevonden bij reddingsoperatie Noorwegen

Reddingswerkers hebben het eerste dodelijke slachtoffer gevonden in Noorwegen na de grote aardverschuiving in de nacht van dinsdag op woensdag. De politie maakte dat bekend tijdens een persconferentie. Er zijn nog geen details vrijgegeven over het slachtoffer. Tot de vondst van het dodelijke slachtoffer werden nog tien mensen vermist, onder wie kinderen.