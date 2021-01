Amsterdam: jaarwisseling beheersbaar verlopen

De jaarwisseling in Amsterdam en omgeving is volgens burgemeester Femke Halsema beheersbaar verlopen. Er zijn minder aanhoudingen verricht door de politie dan in voorgaande jaren. De brandweer en de ambulancediensten rukten minder vaak uit voor spoedeisende ritten. Cijfers noemt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland niet in het voorlopige beeld van de politie, de brandweer en de geneeskundige diensten.