Brabant: drukke jaarwisseling met hier en daar een opstootje

Den Bosch (ANP) - De jaarwisseling in Brabant laat een wisselend beeld zien. Op de meeste plaatsen was het vergelijkbaar met een „drukke horecanacht”, op enkele plekken was echter een „stevige inzet” door de hulpdiensten nodig. Dat stellen de voorzitters van de drie veiligheidsregio’s in Brabant vrijdag.