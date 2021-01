‘Coronacrisis grootste uitdaging voor bedrijfsleven haven Calais’

Nu de Britten de interne Europese markt eindelijk hebben verlaten is de belangrijkste uitdaging voor het bedrijfsleven in de haven van Calais de coronaviruspandemie. Dat zei havenhoofd Jean-Marc Puissesseau vrijdag na aankomst van de eerste veerboot vanuit het Verenigd Koninkrijk. De boot vertrok eerder vanuit Dover en meerde in de loop van de ochtend aan in Calais.