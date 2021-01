RIVM: lokaal veel smog ondanks vuurwerkverbod

De lucht was tijdens de jaarwisseling minder vervuild dan voorgaande jaren, maar lokaal was toch sprake van veel smog, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Volgens het RIVM was het niet op alle plaatsen zo dat er dit jaar minder vuurwerk is afgestoken. Op diverse plekken werden wel verhoogde concentraties fijnstof gemeten.