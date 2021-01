Noord- en Midden-Limburg hebben een rustige jaarwisseling gekend, vergelijkbaar met een doorsnee uitgaansavond. „Een goede start van 2021”, liet de veiligheidsregio Limburg-Noord vrijdag weten. Er is geen sprake geweest van geweld of agressie tegen hulpverleners, en er zijn geen meldingen over vuurwerkslachtoffers bij de ziekenhuizen in Venray, Venlo, Weert en Roermond.