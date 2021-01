Vijfde minder auto’s op kenteken gezet in crisisjaar 2020

De economische gevolgen van de coronacrisis hebben de verkopen van personenwagens flink in de weg gezeten. In totaal werden afgelopen jaar 356.051 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is 20 procent minder dan een jaar eerder, blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC. Elektrische auto’s vormden afgelopen jaar bijna een vijfde van de totale markt.